(Di giovedì 14 settembre 2023) Via libera da parte della segreteria del Pd all'appoggio alla candidatura di Marconelledi ottobre per il collegio senatoriale di Monza - Brianza, Gianniha rilanciato sui ...

Via libera da parte della segreteria del Pd all'appoggio alla candidatura di Marco Cappato nelledi ottobre per il collegio senatoriale di Monza - Brianza, Gianniha rilanciato sui suoi social la notizia con un auspicio. "Da oggi e fino al 22 e 23 di ottobre ogni impegno andrà ...Via libera da parte della segreteria del Pd all'appoggio alla candidatura di Marco Cappato nelledi ottobre per il collegio senatoriale di Monza - Brianza, Gianniha rilanciato sui suoi social la notizia con un auspicio. "Da oggi e fino al 22 e 23 di ottobre ogni impegno andrà ...

Suppletive, Cuperlo (Pd): “Ora tutti con Cappato, ha le qualità per farcela”. Poi un messaggio al partito… Globalist.it

Cuperlo: «Dietro a Bonaccini e a Schlein il solito establishment. Conte Vuole distruggerci» Corriere della Sera

Cuperlo: «Marco Cappato ha i titoli per interpretare questo impegno, se li è guadagnati sul campo e talvolta nelle aule dei tribunali dove ha difeso anche con la disobbedienza civile le sue convinzion ...