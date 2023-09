Supplenze docenti e algoritmo | omettere la rinuncia danneggia i colleghi | che saltano il turno e risultano rinunciatari

Per quanto riguarda le, dalle graduatorie provinciali siciliane sono già stati individuati 8.750. Altri ne saranno individuati con il terzo turno. Questo ci consente di avviare l'...A guidare i nostri giovani studenti in classe saranno quest'anno 15.114, di cui 1350 di ...entro fine agosto sono state completate le operazioni relative alla copertura dei posti con...dopo l'esaurimento di prima e seconda fascia, si passa allo scorrimento di terza fascia ATAATA 2023 - 24: ordine, divieti, spezzoni,, posti DSGA ed ex LSU. Le indicazioni nella ...Avviso MAD e divieti Dalla circolare sulledel 19 luglio 2023 Nel caso in cui non sia ... relativamente agli avvisi, nella circolare non c'è alcun divieto di partecipazione per i...

Supplenze docenti: solo 2.390 docenti che non possono avere nomina ritirano la domanda. Il lato peggiore delle nomine 2023 Orizzonte Scuola

Supplenze docenti 2023, quando è possibile e quando non è possibile lasciare una supplenza per un’altra Orizzonte Scuola

Un fenomeno particolarmente evidente in provincia di Bari dove su 1.500 docenti di sostegno inseriti nella graduatoria per gli istituti superiori, 200 risultano specializzati all’estero. La testimonia ...Liguria. Vacanze finite, si torna in classe. In Liguria, secondo i dati del provveditorato agli Studi, ricomincia oggi (14 settembre) la scuola p er 165.302 studenti delle scuole statali e 18.800 ...Venerdì 15 settembre riprendono le lezioni in tutta la regione: il nodo dei supplenti. E lunedì arriva a Forlì il presidente Mattarella ...