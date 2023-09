Supplenze 2023 | la cattedra che avrei voluto viene assegnata ad un turno successivo al mio Algoritmo continua a deludere Lettera

... abbiamo un pò ridotto lerispetto agli anni passati con una copertura delle cattedre pari all'80 per cento. Il problema non è risolto ma sono stati fatti dei passi avanti, la cosa ...Anche in Sicilia è suonata la prima campanella che segna l'avvio dell'anno scolastico/2024. Un anno che porta alcune novità ma anche delle conferme, più o meno negative. Nei giorni ...e...L'anno scolastico/2024 terminerà sabato 8 giugno , fatta eccezione per la scuola dell'infanzia ...fine agosto sono state completate le operazioni relative alla copertura dei posti con...dopo l'esaurimento di prima e seconda fascia, si passa allo scorrimento di terza fascia ATAATA- 24: ordine, divieti, spezzoni, docenti, posti DSGA ed ex LSU. Le indicazioni nella ...

Nomine supplenze 2023/24, lacune nei posti assegnati nel primo turno di nomina e cattedre scoperte, perché attribuite ... FLC CGIL

Supplenze docenti: solo 2.390 docenti che non possono avere nomina ritirano la domanda. Il lato peggiore delle nomine 2023 Orizzonte Scuola

Liguria. Vacanze finite, si torna in classe. In Liguria, secondo i dati del provveditorato agli Studi, ricomincia oggi (14 settembre) la scuola p er 165.302 studenti delle scuole statali e 18.800 ...Se si, posso accettare qualsiasi tipo di contratto termine delle lezioni Annuale 31/08 o solamente brevi supplenze Come si evince dal quesito, la nostra lettrice è considerata rinunciataria per l ...L’Ufficio scolastico regionale della Liguria: “Avvio positivo”. Alla succursale della Don Milani lavori e topi, solo 2 ore di lezione ...