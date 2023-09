Superbonus edilizia | la madre di tutte le truffe

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’incentivo sulle ristrutturazioni, strenuamente voluto dai 5 Stelle e varato dall’ex premier Giuseppe Conte, si è trasformato in una catastrofe per le casse pubbliche. I raggiri ammontano a quasi 13 miliardi di euro, con frodi clamorose in cui centinaia di «furbetti» (oggi indagati) hanno avviato pratiche in Comuni fantasma e aperto cantieri invisibili a nome di proprietari inesistenti. L'11 febbraio 1947 Alcide De Gasperi tornava mestamente da Parigi, dopo aver ceduto alla Jugoslavia parte del Friuli-Venezia Giulia, tra cui Aidussina, dove Piero Chiara aveva ambientato uno dei suoi romanzi. Settantasei anni dopo, ci hanno pensato gli scatenati predoni dela riscrivere la storia. Una prodezza degna di Totòtruffa ’62, dove il protagonista prova a vendere la fontana di Trevi. La più clamorosa frode sull’iperbolico incentivo voluto dai grillini è una ...

IL RUOLO DELLE IMPRESE Tra gli attori fondamentali nel processo di rigenerazioneanche le ...sopra emerge l'interesse di mantenere gli incentivi e in essere (da quello sismico al) ...La premier è tornata poi a criticare ilper l': "Giuseppe Conte ci ha fatto una campagna elettorale gratuitamente, ma i costi sono stati scaricati sui governi che venivano dopo", ...... occorre precisare che se anche diverse istituzioni, associazioni e centri di ricerca hanno rilevato il carattere espansivo dele delle altre misure di incentivazione, gli stessi ......lavori ammessi a bonus edilizi diversi dal, l'opzione per sconto in fattura e cessione del credito è ancora possibile a condizione che al 16 febbraio 2023 : se sono lavori NON in...

Il presidente di Federcepicostruzioni Antonio Lombardi esprime rammarico, delusione e preoccupazione in merito alle ultime polemiche legate al Superbonus 110%. “Continuiamo a leggere commenti e stime ...Tante persone sono alla ricerca di operatori per la cessione del credito, ecco le possibilità di questo momento e quelle che a breve saranno attive, come Poste Italiane.Superbonus, governo Meloni: nessuna proroga in vista, ci sono altre priorità. Pronti a dire addio al maxi sconto.