Superbonus | Conte | ' governo disonesto | cercano solo un capro espiatorio'

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Per disonestà Giorgia Meloni quando parla delnon dice mai il ritorno che c'è stato: 88 miliardi investiti e 200 miliardi di ritorno, più i posti di lavoro creati". Così M5s Giuseppealla festa di Sinistra italiana. "Vedete come sono disonesti: Forza Italia ha presentato un emendamento per prorogare il. Fanno propaganda, attaccano ilper trovare un".

È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. "E Meloni che fa Corre da Bruno Vespa per scaricare la colpa della propria inadeguatezza su una misura, il ...