(Di giovedì 14 settembre 2023) I rischi per l’industriamotive europea della scelta forzata dall’Ue di puntare tutto sull’elettrico, nonostante l’incolmabile vantaggio competitivo cinese, sono sempre più evidenti e ravvicinati. Viene data per imminente l’invasione sul mercato europeo delleelettrichee ieri la presidente della Commissione europea Ursula von Der Leyen, nel suo ultimo discorso sullo Stato dell’Unione, ha proposto una Commissione di indagine sui sussidi. Della sfida cinese, e della superficialità e degli errori di Bruxelles, e in particolare di Berlino, abbiamo parlato con Alberto Forchielli, di Mindful Capital Partners. Il nuovo microchip da 7nm TOMMASO ALESSANDRO DE FILIPPO: Dott. Forchielli, la recente notizia della creazione di un avanzato microchip da 7nm da parte della multinazionale cinese Huawei ...

Suicidio green: dazi o saremo inondati di auto cinesi Nicola Porro