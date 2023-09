Sud Invest | Benevento capitale del dibattito politico ed economico

(Di giovedì 14 settembre 2023) La presentazione di SUDche si terrà aper 4 giorni, dal 20 al 23 settembre Si è tenuta, stamani, presso l’aula consiliare del Comune di, a Palazzo Mosti, la conferenza stampa di presentazione del programma di SUD, il primo seminario nazionale dei Consorzi Industriali, che si svolgerà tra Roma edal 20 al 23 settembre prossimo. “Ringrazio l’Asi e la Ficei per aver dato l’opportunità adi ospitare una grande manifestazione di interesse nazionale, chee e, al contempo, remunera la città, riconoscendole il protagonismo che sta acquisendo in questi anni”. Così, nel corso della conferenza stampa, il sindaco di, Clemente Mastella, che ha aggiunto: “Accogliere tanti rappresentanti ...

Si è tenuta, stamani, presso l'aula consiliare del Comune di Benevento, a Palazzo Mosti, la conferenza stampa di presentazione del programma di, il primo seminario nazionale dei Consorzi Industriali, che si svolgerà tra Roma e Benevento dal 20 al 23 settembre prossimo. "Ringrazio l'Asi e la Ficei per aver dato l'opportunità a ...... le opportunità derivanti dal Pnrr, la sfida della transizione energetica e il rilancio dell'occupazione saranno fra i temi principali al centro del seminario nazionaleche si svolgerà ...Benevento . Si svolgerà dal 20 al 23 settembre il seminario nazionale. La prima tappa della convention si terrà mercoledì 20 settembre al Senato della Repubblica, a Roma, in occasione dell'incontro incentrato sulla competitività dei Consorzi Asi per lo .... È questo il titolo del primo seminario nazionale dei Consorzi Industriali che si terrà dal 20 al 23 settembre prossimi tra Roma e Benevento, promosso dall'Asi di Benevento e dalla Ficei, ...

