Street Fighter 6 | Disharmonica sconvolge tutti con un cosplay “irreale”

Leggi su esports247

(Di giovedì 14 settembre 2023)6 ha già riscosso un enorme successo e la nuova iterazione del picchiaduro di casa Capcom ha già dato sfoggio di sé nel corso dell’ultimo Capcom Pro Tour. Tra le innovazioni introdotte in questo nuovo capitolo, oltre ad un nuovo tipo di meccanica in combat, abbiamo potuto riscoprire alcuni personaggi del passato della saga oramai dimenticati. Uno di questi casi è sicuramente quello di Cammy. Cammy è la sexy lottatrice dell’esercito reale britannico che, in questa nuova versione aggiornata, sfoggia un look un po’ diverso da quando l’abbiamo conosciuta la prima volta con il lancio di SuperII. Nella serie, l’infanzia di Cammy è sconosciuta. In origine, il suo nome in codice era Killer Bee e fu inizialmente una delle Shadaloo Dolls (ragazze divenute assassine dopo il lavaggio del cervello ...