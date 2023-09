Stravolgimento in poche ore | Grandine e downburst | ecco dove

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nelle prossime ore, un'inaspettata svolta meteo potrebbe portare forti disagi a diverse zone del nostro Paese. L'alta pressione africana sta perdendo terreno, aprendo la strada all'arrivo di un fronte perturbato che farà la sua incursione a suon di temporali,e forti raffiche di vento, con il rischio di fenomeni particolarmente intensi come il, spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Il Nordest già giovedì 14 settembre sperimenta una moderata instabilità con rovesci sporadici, mentre al Sud, in particolare tra Campania e Puglia, si prevedono piovaschi isolati. Altrove, salvo qualche nuvola dispersa, la situazione rimane tranquilla. Tuttavia, il peggio è atteso nel pomeriggio e nelle prime ore della serata. In questo lasso di tempo, i temporali improvvisi, potenzialmente molto intensi, colpiranno in modo irregolare diverse regioni del ...

Da ex cinema occupato a locale della movida per 10mila euro al mese RomaToday

Pensioni, il governo ha cambiato modo di esporsi: la riforma non è più nei propri programmi, troppo poche le risorse a disposizione per pensare a uno stravolgimento della legge Fornero. La riforma ...I primi giorni di settembre sono stati caratterizzati dalla forte presenza dell'anticiclone africano, ma la situazione è destinata a ...