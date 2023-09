Stratificare scollature e colori diversi trasforma i soliti vestiti in un outfit tutto nuovo

Leggi su amica

(Di giovedì 14 settembre 2023) A volte non è necessario fare così tanto shopping per rinnovare il guardaroba di stagione. Spesso la soluzione si trova a portata di mano. Lo styling, infatti, può essere un grande alleato quando si tratta di trovare trucchi o strategie per dare nuova linfa a ciò che si ha già nell’armadio. Ed è questo il caso del doppio abito. A dare una nuova idea per creare qualcosa di inedito senza ricorrere alla carta di credito stavolta ci ha pensato la sfilata primavera estate 2023 del brand Bottega Veneta. Qui alcuni look presentati in passerella sono degli abiti sofisticati ottenuti da sapienti stratificazioni. Queste ultime ci suggeriscono di provare a giocare nello stesso modo con i propri. Le regole per un layering perfetto Come si può ottenere unda due abiti? Semplice. Indossandone uno sopra l’altro. Ma non in maniera ...