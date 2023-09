Stramaccioni | 'Il derby ti dà una botta L'Inter ha qualcosina in più'

Commenta per primo Cresce l'attesa per ildi sabato tra Inter e Milan . Il calcio d'inizio sarà alle 18 e la gara sarà trasmessa da DAZN ... Massimo Ambrosini e Andrea. NOVITÀ - '...Dazn lancia una grande novità per iltra Milan e Inter. Le due squadre rivali del capoluogo lombardo, si affronteranno questo ...come Massimo Ambrosini (bandiera rossonera) e Andrea, ...Ancora una novità in casa Dazn : iltra Milan e Inter sarà commentato a tre voci. L'iniziativa lanciata vedrà infatti la telecronaca di Pierluigi Pardo, Massimo Ambrosini ed Andrea, a rappresentare un 'tifoso' per ...Tra i Talent di Dazn pronti a inaugurare le live chat, anchee Ambrosini che daranno il via alle conversazioni nella chat che si accenderà per il. Per unirsi alla live chat, ...

Stramaccioni gioca il derby di Milano: "L'Inter ha qualcosa in più, il Milan mi ha sorpreso" TUTTO mercato WEB

Stramaccioni: "Il Milan appassiona, l'Inter certifica. Complimenti a ... Radio Rossonera

Intervistato da Il Mattino, Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell'Inter, ha parlato in vista del derby di Milano. Ecco cosa ha detto: "I derby a Milano ti danno una botta: un boost o un ridimensiona ...Osservatore molto attento. Andrea Stramaccioni - oggi opinionista di Dazn - guarda il campionato di serie A e prova a fare ...DAZN lancia Fan Zone la nuova funzionalità per commentare le partite di Serie A TIM in diretta tramite chat esclusive in una community virtuale.