Strage di Erba | revisione a sorpresa | interrogativi sui punti che inchiodarono Olindo e Rosa

di, spunta una nuova e misteriosa telefonata di rivendicazione - guarda LA RICHIESTA DI SODDU - L'avvocato Soddu ha rilasciato in proposito un'intervista al settimanale Cronaca Vera , cui ...Il caso del magistrato che ha proposto la revisione del processo sulladifinisce davanti al Csm. Si discuterà il prossimo 8 febbraio, davanti alla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, il caso del sostituto pg di Milano Cuno ...Si torna a parlare delladi. Uno dei protagonisti, condannato all'ergastolo, ha raccontato in una lunga intervista i presunti retroscena del suo arresto. A parlare è Olindo Romano , accusato insieme alla moglie ...... 61 anni, condannato insieme alla moglie Rosa Bazzi all'ergastolo in tutti e tre i gradi di giudizio, e rinchiuso nel carcere di Opera per ladi. L'11 dicembre del 2006 , in via Armando ...

Strage di Erba, revisione a sorpresa: interrogativi sui punti che ... ilGiornale.it

Olindo Romano, il retroscena sulla Strage di Erba: «Mi hanno convinto a confessare per salvare mia moglie» ilmessaggero.it

Quitadamo rivela le informazioni apprese da Tommaso Tomaiuolo, uomo del boss montanaro. All'agguato avrebbero preso parte anche Girolamo Perna e "Roberto della Montagna" ...Il sostituto pg di Milano aveva chiesto di sua iniziativa la riapertura del processo che ha condannato i coniugi Romano. Le modalità della richiesta saranno oggetto di discussione l’8 febbraio 2024 ...Aveva sollecitato la riapertura del caso - arrivato al terzo grado di giudizio - senza consultare i suoi superiori. Deve spiegare al consiglio superiore della magistratura ...