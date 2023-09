Strage di Brandizzo | Salvini | “Responsabilità non resteranno impunite”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Leper la tragedia di, in cui hanno perso la vita cinque operai, “non potranno rimanere” per il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo. In un’informativa alla Camera sulla tragedia nella stazione, il vicepresidente del Consiglio assicura che “l’impegno comune è che ognivenga chiarita al più presto”. Perè fondamentale che queste cinque morti “non rimangano un incidente: mi auguro che nel suo complesso quest’Aula sul tema della sicurezza del lavoro si unisca e metta a disposizione delle istituzioni tutto quello che potrà essere fatto per evitare tragedie come queste”. Tragedia di, l’informativa dispiega che il regolamento per la ...