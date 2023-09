Dopo Francesco(255) anche Flavio Cobolli (132) si è qualificato per i quarti di finale del challenger polacco di(145.000 di montepremi su terra battuta). Cobolli ha superato per 63 16 76 l'...Francesco(255) si è qualificato per i quarti di finale del challenger polacco di(145.000 di montepremi su terra battuta) superando per 63 57 61 il belga Gilles Arnaud Bailly (706). Ai ...Sono tre gli italiani qualificati per gli ottavi di finale del challenger polacco di(145.000 di montepremi su terra battuta). Francesco(255) ha vinto il derby azzurro superando per 75 63 Marco Cecchinato (110) . Al secondo turno approda anche Raul Brancaccio (169)...Sono 5 gli azzurri in gara nel challenger polacco di(145.000 di montepremi su terra battuta). Derby di primo turno tra Marco Cecchinato (109) e Francesco(221). Flavio Cobolli (137) invece affronterà al primo turno un qualificato, ...

Stettino: Maestrelli e Cobolli ai quarti SuperTennis

Stettino: Maestrelli ai quarti, Brancaccio spreca 2 mp Tiscali

Dopo Francesco Maestrelli (255) anche Flavio Cobolli (132) si è qualificato per i quarti di finale del challenger polacco di Stettino (145.000 € di montepremi su terra battuta). Cobolli ha superato ...Francesco Maestrelli (255) si è qualificato per i quarti di finale del challenger polacco di Stettino (145.000 € di montepremi su terra ...