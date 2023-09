Stellantis insieme alla compagnia petrolifera Aramco per promuovere gli e-fuel e provare a strappare altri sussidi

(Di giovedì 14 settembre 2023) A Fca prima, e adopo, le auto elettriche non sono mai piaciute molto. Spesso celebrato come un formidabile manager visionario Sergio Marchionne scommise su un flop della nuova motorizzazione. L’a.d. del gruppo sorto dfusione con i francesi di Psa, Carlos Tavares, non perde occasione per esprimere la sua contrarietà alle scelte di politica ambientale adottate dall’Europa. Indipendentemente dai torti e dalle ragioni, il risultato è che il gruppo è rimasto indietro rispetto a concorrenti che si sono mossi prima e con più decisione verso l’elettrico. La Cina avanza impetuosa, da poco ha superato il Giappone come primo esportatore al mondo di quattroruote, per lo più elettriche. A mo’ di smacco il colosso cinese Byd apre a Torino uno dei cinque showroom italiani di auto elettriche. Nel 2023 tra le 10 vetture elettriche più vendute in ...

ha confermato che investirà una grossa cifra per sviluppare un impianto di produzione greenfield a Coega in Sud Africaalla Industrial Development Corporation (IDC) e al ...Analogo discorso per Enel ( - 2,45%), Italgas ( - 2,16%), Terna ( - 2,11%) e Snam ( - 1,86%), che segnano il passoalle rivali continentali. Soffre Ferrari ( - 1,07%), mentre( - 0,...Previous Next Il ruolo della 4xe E così le Wrangler 4xe,a una gamma di altri modelli elettrificati, svolgeranno un ruolo importante per Jeep nell'ambito del piano strategicoDare ...... come dimostra la "trattativa" dicon il governo per la "creazione di posti di lavoro". ...a lui si sono dimessi anche Alessandro Nasi e Tiberto Brandolini D'Adda, autorevoli membri ...

Stellantis insieme alla compagnia petrolifera Aramco per promuovere gli e-fuel e provare a strappare altri… Il Fatto Quotidiano

Auto, Stellantis accelera sugli eFuel e prepara lo stop ai motori a combustione dal 2030 Milano Finanza

Il gruppo auto ha riavviato i contatti con le banche d’affari per valutare come valorizzare la controllata specializzata nell’automazione industriale. Valutazione intorno al miliardo ...Stellantis ha confermato che investirà una grossa cifra per sviluppare un impianto di produzione greenfield a Coega in Sud Africa insieme alla Industrial ...Amplia il calo Piazza Affari al traguardi di metà seduta, con l'indice Ftse Mib sotto la parità di oltre l'1% a 28.293 punti. (ANSA) ...