Startup | X-Port aiuta pmi made in Italy a vendere eccellenze su Amazon

Vale 950 milioni di euro il Made in Italy esportato nel 2022 dalle PMI tramite il marketplace Amazon , un risultato generato da circa metà delle 21mila PMI ad oggi attive sul marketplace. Di queste, ...Vale 950 milioni di euro il Made in Italy esportato nel 2022 dalle PMI tramite il marketplace Amazon , un risultato generato da circa metà delle 21mila PMI ad oggi attive sul marketplace. Di queste, ...

Startup, X-Port aiuta pmi made in Italy a vendere eccellenze su ... Adnkronos

Al via l'edizione 2023 del Cannes Yachting Festival Daily Nautica

(Adnkronos) - Vale 950 milioni di euro il made in Italy esportato nel 2022 dalle pmi tramite il marketplace Amazon, un risultato generato da circa metà delle 21mila imprese ad oggi attive sul marketpl ...Photo: SpaceX/Unsplash Germany has blocked a complete Chinese takeover of a satellite startup on national security grounds ... The proposed sale of a stake in Hamburg port to a Chinese firm sparked a ...Fractional ownership platform HotelYaari, online astrology startup Melooha and messaging application Port have raised early-stage funding, the companies said on Thursday. HotelYaari HotelYaari has ...