(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) –italiana con la missione di democratizzare l’investimento indi, offre un'innovativa prospettiva d’investimento, rendendo accessibile un’asset class esclusiva, performante e resiliente, ancora relativamente trascurata dagli attori della finanza tradizionale.è stata fondata da Matteo Melegari e Fabio Piloni, rispettivamente un giovane imprenditore esperto di finanza e un asset manager amante deglidi. Entrambi condividono una profonda passione per l'orologeria e la stessa audace visione: creare una modalità che permetta anche agli investitori retail di partecipare ai rendimenti di una nicchia cosi? effervescente. La soluzione innovativa sfrutta la tecnologia blockchain, concretizzandosi nella ...

Milano, 14 set. -italiana con la missione di democratizzare l'investimento in orologi di lusso, offre un'innovativa prospettiva d'investimento, rendendo accessibile un'asset class esclusiva, ...Milano, 14 set. -italiana con la missione di democratizzare l'investimento in orologi di lusso, offre un'innovativa prospettiva d'investimento, rendendo accessibile un'asset class esclusiva, ...Milano, 14 set. "italiana con la missione di democratizzare l'investimento in orologi di lusso, offre un'innovativa prospettiva d'investimento, rendendo accessibile un'asset class esclusiva, ...

Startup, MintWatch rivoluziona gli investimenti in orologi di lusso Tiscali Notizie

lancio di agenzia Covid, Schillaci: "Tra 15 giorni pronti nuovi vaccini" Napoli da Vivere

(Adnkronos) – MintWatch, startup italiana con la missione di democratizzare l’investimento in orologi di lusso, offre un’innovativa prospettiva d’investimento, rendendo accessibile un’asset class escl ...