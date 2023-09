Milano, 14 set. -italiana con la missione di democratizzare l'investimento in orologi di lusso, offre un'innovativa prospettiva d'investimento, rendendo accessibile un'asset class esclusiva, ...Milano, 14 set. -italiana con la missione di democratizzare l'investimento in orologi di lusso, offre un'innovativa prospettiva d'investimento, rendendo accessibile un'asset class esclusiva, ...Milano, 14 set. "italiana con la missione di democratizzare l'investimento in orologi di lusso, offre un'innovativa prospettiva d'investimento, rendendo accessibile un'asset class esclusiva, ...

Startup, MintWatch rivoluziona gli investimenti in orologi di lusso Adnkronos

MintWatch rivoluziona gli investimenti in orologi di lusso Forbes Italia

(Adnkronos) – MintWatch, startup italiana con la missione di democratizzare l’investimento in orologi di lusso, offre un’innovativa prospettiva d’investimento, rendendo accessibile un’asset class escl ...