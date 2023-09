Startup italiane a Houston | la nuova avanguardia nel settore aerospaziale

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – L’Italia fa un passo avanti nel mondo dell’innovazione spaziale, portando alcune delle sue più promettentie PMI innovative nel cuore della NASA a, grazie al programma “Space it Up”. Un’iniziativa lanciata dall’Agenzia ICE e dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in collaborazione con la Space Foundation americana, per sostenere e accelerare la crescita delle imprese nel. Queste sei aziendeproporranno soluzioni all’come sonde aerostatiche guidate da intelligenza artificiale, nanosatelliti per monitorare detriti spaziali e propulsori avanzati made in Italy. Il programma, iniziato il 28 agosto, si sviluppa in un arco di sei settimane, culminando in un Demo Day il 27 settembre, offrendo alle aziende un’occasione ...