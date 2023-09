Starfield dimostra che abbiamo bisogno di più videogiochi nello spazio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il più grande difetto di? Ricordare a tutti che nonpiù sedici anni. Che con la vita adulta troviamo sempre meno tempo da dedicare alle nostre passioni,compresi. Chi già mastica la grammatica di gioco classica dei giochi Bethesda è consapevole che “una partita veloce” non rientra nella filosofia degli sviluppatori, gli stessi che hanno dato i natali a franchise quali Fallout e The Elder Scrolls. Entrare nel mondo diesige un prezzo carissimo da pagare, che si traduce in centinaia di ore di gioco, come minimo, per addentrarsi in questa epopea spaziale, piena di missioni da affrontare tra le stelle, pianeti da scoprire ed esplorare e un mistero cosmico da svelare. Eppure, al netto dei classici difetti di gioco, ormai quasi un marchio di fabbrica di Bethesda, ...

Questo fenomenoancora una volta che le vendite fisiche stanno perdendo rilevanza come metrica di successo. A pochi giorni dal suo lancio,ha già attirato l'attenzione con oltre 6 ...Mentre l'industria dei videogiochi può essere imprevedibile, la storia die Xbox Series Xcome un singolo titolo possa rivitalizzare le sorti di una console. Conalle ...Con appositi accessori è possibile trasformare lo smartphone in una console portatile, comeil Razer Kishi V2 Pro . Il controller, prima venduto solo assieme alla console Razer Edge, ...Questo fenomenoancora una volta che le vendite fisiche stanno perdendo rilevanza come metrica di successo. A pochi giorni dal suo lancio,ha già attirato l'attenzione con oltre 6 ...

Starfield dimostra che abbiamo bisogno di più videogiochi nello ... ScreenWorld

Starfield: la più grossa collezione di patate della galassia dimostra ... Multiplayer.it

Starfield può ora essere giocato anche in streaming attraverso NVIDIA GeForce NOW, con i vari tier previsti dal servizio su abbonamento.Starfield è disponibile ormai da giorni, ottenendo un discreto successo tra i giocatori, sebbene a quanto pare c'è qualcuno a cui il titolo non è proprio andato giù. Il gioco, che trovate anche su Xbo ...Nvidia ha rilasciato un aggiornamento per Starfield che mira a migliorare le prestazioni del gioco sci-fi targato Bethesda.