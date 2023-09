Star Wars | la serie su Lando Calrissian con Donald Glover diventa un film?

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nei piani attuali della Disney, lasusi sarebbe trasformata in un lungometraggio. Da quando Lucasaveva annunciato nel 2020 la, non abbiamo ottenuto molti dettagli concreti sul progetto, ma l'ultimo aggiornamento, arrivato in queste ore, è che il progetto potrebbe essere trasformato in un. In precedenza, alcuni articoli avevano confermato chee suo fratello Stephenstavano scrivendo personalmente la, dopo l'abbandono del regista de La casa dei fantasmi Justin Simien, ma lo stesso Stephen ha ora affermato che il progetto diventerà invece un. A causa degli scioperi ...

‘Star Wars’, va all’asta il caccia X-Wing del primo film. E vale una fortuna la Repubblica

L'episodio 5 di Ahsoka potrebbe essere un punto di svolta sul personaggio di Anakin Skywalker di Star Wars, finalmente divenuto perfetto.Star Wars si reinventa continuamente e pare che quella che doveva essere la serie su Lando Calrissian si è trasformata di recente in un film!Ormai le speranze sembravano vane, ma il progetto, risorgendo dalle proprie ceneri, è pronto per debuttare su Disney+.