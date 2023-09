un'auto a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. La sparatoria era indirizzata verso un uomo, morto sul posto nonostante i tentativi di rianimarlo. La vittima dell'agguato si trovava a ...Avellino . Ieri gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, a seguito di mirata attività di indagine, hanno eseguito la misura cautelare della custodia in carcere, emessa dalla Corte ...A provocarli altrettanti colpi di pistola, esplosiun appartamento di vecchia Ponte di Nona, ...a vecchia Ponte di Nona Il quartiere di vecchia Ponte di Nona è salito alla ribalta delle ...... aveva dichiarato Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, reagendo agli... Un commissarioil degrado, Ecco i tre punti chiavi del decreto approvato dal Consiglio dei ...

Roma, spari contro un'abitazione: donna si sveglia e trova le tapparelle bucate RomaToday

Spari contro un suv, morto un uomo a Tor Bella Monaca: ferita a un ginocchio la compagna Globalist.it

Agguato mortale questo pomeriggio a Roma. Spari in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo, intorno alle 17.15, è stato freddato mentre era a bordo della sua auto in via Ferdinando Quaglia.E’ un italiano di 38 anni la vittima dell’agguato avvenuto questo pomeriggio in via Ferdinando Quaglia, a Tor Bella Monaca, a Roma ...Spari contro un’auto a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. La sparatoria era indirizzata verso un uomo, morto sul posto nonostante i tentativi di rianimarlo. La vittima dell’agguato si trovava a ...