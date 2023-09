Spal-Perugia | Di Carlo e Baldini si scambiano i complimenti

(Di giovedì 14 settembre 2023) Al Mazza nell'anticipo della terza giornata si troveranno subito di fronte due delle favorite per la promozione in B dopo la retrocessione dello scorso anno

Legnago - Padova Lumezzane - Atalanta U23 Virtus Verona - Triestina Albinoleffe - Renate Fermana Rimini - Gubbio Recanatese - Vis Pesaro Latina - Casertana Ancona - Pineto Monterosi La Juventus Next Gen in trasferta a Rimini, gara diretta da Francesco Zago di Conegliano mentre per il big match c'è Niccolo' Turrini della sezione di Firenze. Sabato le gare si 14 - 09 - 2023 / Giorno per giorno In occasione della partita che si terrà venerdì 15 settembre 2023 alle 20.45 , verranno adottati I provvedimenti di viabilità idonei a garantire un corretto e sicuro afflusso dei tifosi sia ospiti che locali allo

Prima del big match di domani contro il Perugia ha parlato in conferenza stampa il tecnico della SPAL, Domenico Di Carlo: "Tutto è importante, il Perugia, assieme alla Spal e ad altre ...Al Mazza nell'anticipo della terza giornata si troveranno subito di fronte due delle favorite per la promozione in B dopo la retrocessione dello scorso anno ...Francesco Baldini, tecnico del Perugia, in conferenza stampa ha presentato il big match contro la SPAL, nelle parole riportate da CalcioGrifo.it: "Sono out Furlan, Paz, Cudrig e Santoro, ...