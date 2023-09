Sostenibilità | Rampelli | Invenzione della circolarità dei rifiuti geniale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - “Sul tema ambientale sono stati fatti degli errori, ma sono stati ideati anche strumenti virtuosi”. Così Fabio, vicepresidenteCamera, in occasionepresentazione del quarto Rapporto Circonomia. “Credo che l'deisia straordinariamenteperché ci consente di utilizzare più volte ciò che consumiamo, ci permette di tutelare la materia prima e la materia prima seconda, salvaguardando così il futuro delle nuove generazioni e preservando il pianeta - dice - Ma ci sono molti paradossi. L'approvvigionamento energetico non può andare a scapitosalvaguardia del paesaggio: se abbiamo un deficit di energia non possiamo andare a spalmare sul ...