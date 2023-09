Sostegno a Cappato alle suppletive | malumori nel Pd monzese

Leggi su agi

(Di giovedì 14 settembre 2023) AGI - Dopo l'addio dei trenta dirigenti liguri passati ad Azione, per Elly Schlein un'altra grana arriva dai territori. Questa volta dalla Lombardia, in Monza-Brianza, dove la scelta del Nazareno di sostenere il radicale Marcoprossimeè stata mal digerita dai quadri locali. Una decisione di cui il Pd di Monza e Brianza prende atto "con amarezza", si legge sui profili social del Pd locale: "Senza voler nulla togliere alla figura disue battaglie per i diritti - si legge - non possiamo nascondere la nostra amarezza e la nostra perplessità per questa decisione. In queste settimane avevamo avanzato una proposta diversa: una candidatura che rappresentasse le esperienze delle amministrazioni locali del nostro collegio, della militanza politica nel nostro territorio, ...