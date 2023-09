Sorpresa Politano | l’infortunio è meno grave del previsto | quando può tornare in campo

(Di giovedì 14 settembre 2023) Uscito malconcio dalla sfida contro la Macedonia,potrebbe recuperare prima delNon era stata certamente la miglior prestazione della carriera quella di Matteocontro la Macedonia. Sceso indal primo minuto, l’attaccante del Napoli è apparso un pò in affanno. Era ritornato infortunato da Skopkje e per tanto subito rimandato a Castel Volturno dove, mediante esami strumentali, si è risalito ad un problema al muscolo soleo. Genericamente questo tipo di infortunio costringe i calciatori a restare fermi ai box per circa 15-20 giorni. Matteoavrebbe dovuto fare gli straordinari per essere incontro il Bologna nella sfida del Dall’Ara del 24 settembre. Secondo però l’edizione odierna del Corriere dello Sport, in realtà il problema di ...

Come se non bastasse, pochi giorni dopo arriva al'esclusione dal match contro il Lecce (... che hanno lasciato la nazionale per risentimenti muscolari, lascia la Nazionale ancheper ...Per Spalletti, oltre ai dubbi su un attacco orfano di Chiesa e, potrebbe nascere anche un ... il miglior estremo difensore della scorsa Serie A, Ivan Provedel e ladello scorso ...Leonardo Bonucci (Lapresse) - calciomercato.itNella sfida di ieri sera a Skopje infatti, Gianluca Mancini e Matteohanno lasciato il campo doloranti, e successivamente hanno abbandonato ......e la fragilità macedone trasformano lo zero a zero che trascina l'intervallo in. Senza ... Latita, Zaccagni passeggia, i terzini non si staccano a cercare alternative in ampiezza, ...

Sabato a Genova, con Politano ko, Raspadori potrebbe essere schierato ancora a destra, vista l’assenza del compagno di nazionale ...Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano, ha parlato anche del futuro dell'attaccante nel corso della sua intervista.Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui. Nessun calciatore indisponibile per squalifica Napoli (4-3-3): Meret; Di ...