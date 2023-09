Sondaggi politici | Fratelli d’Italia sopra il 30% | Pd e M5S su

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 14 settembre 2023) Scende la fiducia nel governo rispetto a un anno fail 30%, crescono anche il Pd e il M5S. L’istituto Ixe fotografa il quadro delle intenzioni di voto riprendendo idopo 2 mesi di stop. Rispetto alle ultime rilevazioni del 19 giugno, il partito del presidente del Consiglio Giorgia Meloni cresce dello 0,2% arrivando al 30,4%, ma non è il solo: anche il Partito democratico di Elly Schlein e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte crescono nelle stime di mezzo punto percentuale, arrivando il primo al 20,8% e il secondo al 17,1%. Per quanto riguarda, invece, la Lega e Forza Italia le percentuali sono viste al ribasso: per il partito di Matteo Salvini dall’8,3% di giugno si passa al 7,4%, per quello di Antonio Tajani dal 7% si scivola al 5,9%. L’Alleanza Verdi e ...