Sollevamento pesi | Mondiali 2023 | Cina in trionfo con Liu Huanhua nei -102 kg

(Di giovedì 14 settembre 2023) Va in archivio ufficialmente l’undicesima giornata dei Campionatidi, in corso di svolgimento a Riyadh (in Arabia Saudita) fino a domenica 17 settembre e valevole come evento di qualificazione olimpica a partecipazione obbligatoria verso i Giochi di Parigi 2024. Il programma odierno si è concluso con il gruppo A della categoria a cinque cerchi -102 kg maschile, senza italiani protagonisti.che si conferma il punto di riferimento globale della disciplina centrando un nuovo titolo (il sesto di questa rassegna iridata) grazie a Liu, capace di imporsi sfondando la significativa barriera dei 400 kg. Il 22enne, bronzo mondiale 2022 nei -89 kg, si è dimostrato estremamente competitivo anche effettuando un doppio salto di categoria. Il Campione ...

I Mondiali didi Riad, Arabia Saudita, si concludono con una tredicesima posizione per Giulia Miserendino. L'atleta italiana, impegnata nella categoria - 71kg, ha vissuto una gara complessa, ..."Quando la bandiera israeliana è stata esposta alla cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di, domenica scorsa (il 3 settembre) è stato qualcosa di enorme per noi", ha detto ...Infine, il Campionato nazionale di Powerlifting, che a Cesena (Palestra Crossfit 'Legione Savio') ha visto svolgersi gare di(Squat, Bench press e Deadlift) in diverse categorie, ha ...Infine, il Campionato nazionale di Powerlifting, che a Cesena (Palestra Crossfit 'Legione Savio') ha visto svolgersi gare di(Squat, Bench press e Deadlift) in diverse categorie, ha ...

Undicesima giornata che si apre in maniera trionfale per l'Egitto ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in programma a Riyadh (Arabia Saudita) fino a domenica 17 settembre. Sara Samir Ahme ...Termina al tredicesimo posto l'avventura di Giulia Miserendino ai Campionati Mondiali 2023, rassegna in fase di svolgimento in quel di Riad, in Arabia Saudita. Una gara, quella nella categoria fino ai ...Non era mai successo negli sport olimpici: tra i due Paesi non ci sono relazioni diplomatiche. Il sogno di Celia Gold: “I Giochi di Parigi un sogno”. “Una ...