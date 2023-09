Siviglia | Suso attacca Sampaoli | “Il peggior allenatore che abbia mai avuto”

(Di giovedì 14 settembre 2023) “L’e?”. Non usa mezzi termini l’nte deldurante ‘El Pelotazo’, un programma di Canal Sur Radio. L’ex Milan ha vissuto una difficile prima parte di stagione: “A dicembre ho parlato con Monchi e mi ha detto: ‘, che facciamo?’ Ero appena rientrato dall’infortunio alla caviglia. La cosa facile era dire che sarei partito, cercando di prendere ritmo in un’altra squadra. Ma gli dico che durerò più die che finirò per giocare”. E così è stato.è stato esonerato il 21 marzo 2023, con la squadra al quattordicesimo posto in classifica. Arriva Mendilibar e ilvince l’Europa League pochi mesi dopo. Anche con il 62enne spagnolo c’è stata una polemica, ...

"L'attaccante del Siviglia era in procinto di approdare in bianconero, ma il club biancorosso avrebbe bloccato tutto. La Juventus, come riportato dai colleghi di Relevo, aveva avviato i primi e preliminari contatti con l'entourage di Suso, ex numero 8 del Milan, attualmente in forza al Siviglia."

"Suso, esterno d'attacco spagnolo classe 1993 del Siviglia, sarebbe stato vicinissimo alla Juventus negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato."