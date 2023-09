(Di giovedì 14 settembre 2023) La superstar mondiale Sia ha pubblicato un nuovointitolatoe che anticipa il prossimo disco previsto per la primavera del 2024 La superstar mondiale multi-platino Sia ha pubblicato un nuovo– il primo inedito dal 2021 – intitolato. Il brano è contenuto in Reasonable Woman, il prossimo album dell’artista in uscita per Atlantic Records nella primavera del 2024. Reasonable Woman è il primo album pop da solista di Sia dopo 8 anni.è unalla forma per Sia, che combina tutti gli elementi sonori – un coro importante, synth futuristici, la migliore melodia del 2023 – che l’hanno resa una delle più grandidel pianeta. Due anni dall’ultimo ...

...essere necessaria una preventiva verifica della configurazione del dispositivo come nel caso...(dall'operatore telefonico al dispositivo) e non consente di ricevere alcun tipo di dato dio ...Con ilin molte zone del mondo di un percentuale sempre più alta di positivi al Covid , sono al ... ma i dati sono incoraggianti, soprattutto in relazione a un vaccino chein grado di ...... a ottobre i patiti delle competizioni su quattro ruoto potranno festeggiare ilin pista di ... in modo tale da poter costruire un'esperienza di gioco che crediamodavvero rivoluzionaria". ...Mi rivolgo a ragazze e ragazzi che si apprestano a tornare in aula: l'augurio è cheun anno ... Il momento dela scuola è anche il momento del ritrovarsi e questo supera una certa malinconia ...

Sia, il ritorno della popstar con il singolo Gimme Love Spettacolo.eu

Alluvione in Romagna, scuole: oltre 200 edifici allagati, per il ritorno ... Sestopotere

Dopo un periodo di alta pressione e calore intenso, sembra che ci sia una data per l’arrivo di piogge e freschezza autunnale. In Sardegna, dopo il picco di caldo che si registrerà oggi, ci sarà una ...In questi mesi molte volte è stato tirato in ballo il suo nome per un possibile ritorno in pista. Il possibile ritorno di Vettel in Formula 1 (MondoFuoriStrada – Ansa) Quando la notizia del suo ritiro ...Nella conferenza stampa che anticipa il ritorno in tv di Domenica In, la conduttrice ha parlato della nuova edizione del programma e del suo futuro in Rai ...