Si è tenuto a Sant’Agata de’Goti il ‘Memorial Tiziano Della Ratta’

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAnche quest’anno si è svolto inde’ Goti presso la struttura “Villa Fiorita”, il torneo interforze di calcio a 5 in ricordo dell’Appuntato Scelto Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”Ratta, ucciso il 27 aprile 2013 a Maddaloni nel corso di una rapina. Quel giorno l’Appuntato SceltoRatta si trovava insieme ad un collega all’interno di una gioielleria di Maddaloni per svolgere alcune indagini di polizia giudiziaria, quando improvvisamente irruppero nel negozio tre malviventi armati di pistola. Ne scaturì un violento conflitto a fuoco a seguito del quale il militare esponendosi coscientemente al fuoco dei malfattori, anche a protezione dei due clienti presenti, riuscì a ferire due rapinatori prima di accasciarsi esanime. Il ...

