Shevchenko sul derby | ‘Il Milan non è primo a caso’

Italia-Ucraina, Rebrov: 'Italia fortissima, Shevchenko un grande ... Sky Sport

Shevchenko nel pre partita di Italia-Ucraina: "Spalletti può cambiare ... numero-diez.com

Ospite di 'Storie di Serie A', in onda su Radio TV Serie A con RDS, l'ex rossonero ha parlato della partita di sabato Gianni Pampinella Redattore 'Mi piace quando si dice che la pressione è un pregio.Andriy Shevchenko, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del derby tra i rossoneri e l’Inter Intervenuto nella diretta Instagram del profilo della nazionale italiana, An ...Andriy Shevchenko, ex attaccante e commissario tecnico dell'Ucraina, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di questa sera a San Siro tra l'Italia e la sua Nazionale: "La squadra sta attraversand ...