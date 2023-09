Shevchenko elogia la Nazionale | “Nutro grande stima per Spalletti”

(Di giovedì 14 settembre 2023) A due giorni dalla sfida passata di San Siro fra Italia ed Ucraina, ha parlato Andryai microfoni dell’Ansa, spiegando i motivi per i quali a Milano ha avuto laallenata darispetto ai suoi connazionali. Queste le sue parole. Sheva: “L’Italia contro l’Ucraina ha giocato una prima mezz’ora dilivello. Poi, quando sono calati i ritmi, l’Ucraina è entrata in partita e ha avuto anche una mezza occasione per pareggiare. Ma il girone è ancora tutto da giocare e vivere. L’Ucraina ha una buona squadra, forse con pochi cambi e una rosa non molto ampia, dopo la partita con l’Inghilterra sono mancate un po’ le energie fisiche. Ma ha avuto una bella reazione. Per quel che riguarda l’Italia, hoper, mi è sempre piaciuto ...

"L'Italia contro l'Ucraina ha giocato una prima mezz'ora di grande livello. Poi, quando sono calati i ritmi, l'Ucraina è entrata in partita e ha avuto anche una mezza occasione per pareggiare. Ma il ..."L'Italia contro l'Ucraina ha giocato una prima mezz'ora di grande livello. Poi, quando sono calati i ritmi, l'Ucraina è entrata in partita e ha avuto anche una mezza occasione per pareggiare. Ma il ...

Shevchenko elogia l'Italia, 'grande stima per Spalletti' Agenzia ANSA

ATP Umago 2023, Marco Cecchinato rimonta Shevchenko e si regala il derby con Lorenzo Sonego OA Sport

"L'Italia contro l'Ucraina ha giocato una prima mezz'ora di grande livello. Poi, quando sono calati i ritmi, l'Ucraina è entrata in partita e ha avuto anche una mezza occasione per pareggiare. Ma il g ...(GianlucaDiMarzio.com) Luciano Spalletti, in conferenza stampa dal ritiro a Milanello della Nazionale, elogia un calciatore del Napoli. Domani sera l’Italia tornerà in campo contro l’Ucraina. Smaltita ...