Settembre Latisanese 15-17 settembre 2023 Finale con i Tiromancino

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ilcompie 30 anni. Traguardo da ricordare per la kermesse, fra le più attese di fine dell’estate in Friuli Venezia Giulia e non solo, capace ogni anno di attirare migliaia di visitatori, che giunge quest’anno alla sua 30a edizione. Fra i punti forti di questa rassegna molto amata dal pubblico c’è certamente il saper coniugare, in un contesto di assoluto pregio – qual è il centro storico di Latisana – musica, enogastronomia, cultura e spettacolo.sarà quindi a Latisana da venerdì 15 a domenica 17per una tre giorni ricca di appuntamenti dedicati a tutti, organizzati dalla Pro Latisana, in collaborazione con l’amministrazione cittadina. Info su www.comune.latisana.ud e www.turismofvg.it . Fiore ...

... ecco i requisiti e come fare domanda Tenta di forzare le auto in sosta, un residente lo vede e dà l'allarme: arrestato Al via ile per il gran finale arrivano i Tiromancino ...... ecco i requisiti e come fare domanda Tenta di forzare le auto in sosta, un residente lo vede e dà l'allarme: arrestato Al via ile per il gran finale arrivano i Tiromancino ...... ecco i requisiti e come fare domanda Tenta di forzare le auto in sosta, un residente lo vede e dà l'allarme: arrestato Al via ile per il gran finale arrivano i Tiromancino ...- - > Il programma di. Sono giunti al termine i preparativi per la più grande manifestazione di fine estate che si svolge a Latisana e che quest'anno è giunta alla sua trentesima edizione: stiamo ...

Al via il Settembre Latisanese e per il gran finale arrivano i ... Friuli Oggi

Il Settembre latisanese spegne trenta candeline, ecco il programma ... UdineToday

l Settembre Latisanese compie 30 anni. Traguardo da ricordare per la kermesse, fra le più attese di fine dell’estate in Friuli Venezia Giulia e non solo, capace ogni anno di attirare migliaia di visit ...Il Settembre Latisanese compie 30 anni e torna a Latisana da venerdì 15 a domenica 17 settembre per una tre giorni ricca di appuntamenti dedicati a tutti, organizzati dalla Pro Latisana, in ...Si svolgono stasera, 12 settembre, le finali dell’Open Banca Prealpi di Portogruaro, maschile e femminile, con 5mila euro di montepremi. Erano quasi 150 gli iscritti agli ordini di Umberto Gerolin e L ...