Sermatite atopica per 3 mln italiani | focus alla Camera per Giornata mondiale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Colpisce circa 3 milioni di persone, sebbene con diversi livelli di gravità. È la dermatite, malattia infiammatoria cutanea a carattere cronico-recidivante, che può presentarsi, peggiorando o regredendo, per alcuni mesi, anni o per tutta la vita. E oggi, in occasione delladella dermatite, su iniziativa dell'onorevole Ilenia Malavasi, l'Associazione nazionale dermatite(AndeA) ha tenuto una conferenza stampaper sensibilizzare verso una patologia che ha un forte impatto negativo sulla qualità di vita e sulla salute psicologica dei pazienti a causa di prurito costante, mancanza di sonno, perdita di produttività, autoisolamento, depressione, ansia, stress e stigma sociale. Obiettivo ...

Roma, 14 set – "Questa giornata è un'occasione per accendere i riflettori su questa patologia, che colpisce circa 20 mila persone nel nostro Paese, di tutte le età, con qualche donna in più rispetto a ...Non a caso un bambino con dermatite atopica, una malattia infiammatoria della pelle, ha cinque volte più probabilità di sviluppare un'allergia alimentare rispetto a chi non ne soffre. «È un concetto ...