Sermatite atopica per 3 mln italiani | focus alla Camera per Giornata mondiale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Istituzioni, pazienti e comunità scientifica riuniti oggi per iniziativa di sensibilizzazione Colpisce circa 3 milioni di persone, sebbene con diversi livelli di gravità. È la dermatite, malattia infiammatoria cutanea a carattere cronico-recidivante, che può presentarsi, peggiorando o regredendo, per alcuni mesi, anni o per tutta la vita. E oggi, in occasione delladella dermatite, su iniziativa dell’onorevole Ilenia Malavasi, l’Associazione nazionale dermatite(AndeA) ha tenuto una conferenza stampaper sensibilizzare verso una patologia che ha un forte impatto negativo sulla qualità di vita e sulla salute psicologica dei pazienti a causa di prurito costante, mancanza di sonno, perdita di produttività, ...