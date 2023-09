Serie B | Venezia e Spezia riaprono le danze | Vanoli per la vetta | ospiti a caccia della prima vittoria

... la nuova stagione delladi Carlo Verdone, per fare il punto della situazione lanciando ... rispondendo alla polemica sugli attori stranieri sollevata da Pierfrancesco Favino a, ha puntato ...La 5° giornata del campionato diB 2023/2024 si apre con l'anticipo del venerdì 15 settembre delle ore 20:30- Spezia e si chiude con il posticipo tra Sampdoria - Cittadella di domenica alle ore 20.30- Dopo la ...Alla mostra del Cinema dial fianco, tra gli altri, di Raoul Bova per presentare lache la vede tra i protagonisti: I Fantastici 5 , otto puntate da 50 minuti, prodotta da Lux Vide, ......all' Estate Teatrale Veronese 2022 è stato rappresentato in molte città del Venetotra cui. ... Realizzato partendo da unadi materiali di archivio, il film è una sorta di "sezione aurea" ...

Assassinio a Venezia, la nostra recensione del film WIRED Italia

Assassinio a Venezia apre la stagione degli horror che scandisce il conto alla rovescia su Halloween GQ Italia

Venezia e Spezia apriranno la quinta giornata di Serie B nella serata di venerdì. La squadra lagunare, quarta in classifica a -2 dalla coppia di testa Parma-Catanzaro, proverà ad ottenere una vittoria ...Per la stracittadina meneghina, il designatore Rocchi ha scelto un arbitro nato a Milano: prima di lui solo Casarin, ai tempi di Rivera e Mazzola ...Le quote calcio proposte dalle principali piattaforme specializzate sono concordi nel sostenere come sia il Parma di Fabio Pecchia la squadra con i principali favori ...