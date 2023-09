Serena | «Frattesi nuovo Barella! Inter | centrocampo migliore d’Italia»

(Di giovedì 14 settembre 2023)non ha dubbi su, ormai molto simile al compagno Barella. L’ex giocatore dell’esalta l’di Inzaghi COMPATTA ? Aldo, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della squadra di Inzaghi: «Lautaro Martinez è l’attaccante più in forma del campionato, all’è diventato un grande attaccante nonché un grande campione e condottiero. Le aspettative dei tifosi dell’sono totali. Thuram molto altruista e sta aiutando Lautaro nel fare gol, ma credo che dovrà fare anche lui un salto di qualità soprattutto davanti la porta. È un’compatta, che non ha ancora subito. Ha ilpiù fortesta diventando il ...

Così alla mezz'ora arriva il raddoppio, ancora con, praticamente in fotocopia (destro all'... Poteva essere una serata tutta azzurra, finalmente, invece la rete ucraina rimescola le ...In panchina: Vicario, Meret, Locatelli, Romagnoli, Retegui, Darmian,. Allenatore: Spalletti 5.5. ARBITRO: Letexier (FRA) 5. RETI: 2' st Immobile, 36' st Bardhi. NOTE: serata, terreno ...Federico Chiesa sale a 5, Dimarco a 2, perprima rete. Di seguito il riepilogo (in ... Lojacono, Marchisio, Menti, PELLEGRINI , PESSINA , Pulici, Pasinati, Pernigo, RASPADORI,4 ...Così alla mezz'ora arriva il raddoppio, ancora con, praticamente in fotocopia (destro all'... Poteva essere una serata tutta azzurra, finalmente, invece la rete ucraina rimescola le ...

Serena: “Lautaro il 9 più in forma del campionato. Frattesi il nuovo Barella” fcinter1908

Italia-Ucraina 2-1, Frattesi mattatore: Spalletti secondo Footballnews24.it

Era ancora un giovane sognatore Davide Frattesi quando vestiva la maglia della Lazio. Quando al campo d'allenamento ad aspettarlo c'era un mister che del suo futuro aveva ..."Sarà un derby intenso, entrambe le squadre sono partite molto bene, sarà un derby intenso e dipenderà dai ritorni della nazionale": concetti chiari quelli del doppio ex che sottolinea la forza del re ...La vittoria di ieri fondamentale per strappare il secondo posto: per Spalletti vietato sbagliare contro Malta e Macedonia ...