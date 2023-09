Serena Bortone sulla chiusura del suo programma | la frecciatina

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopo tre anni Oggi è Un Altro Giorno è stato chiuso,è stata trasferita su Rai Tre e al suo posto è tornata Caterina Balivo con il nuovoLa Volta Buona. Dopo mesi di silenzio la conduttrice romana ha deciso di rompere il silenzio ed ha commentato ladella sua trasmissione. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair laha spiegato che non è stata una sua decisione quella di cambiare rete e mandare in pensione un format. Poi è arrivata lavelata. La presentatrice parlando della scelta dei vertici Rai ha detto che sicuramente avranno piazzato nella sua fascia oraria un nuovoche farà più del 16% e che avrà ospiti più autorevoli di quelli che intervistava lei. Una vera shade! “Queste famiglie tradizionali ...

Al termine della passata stagione,ha dovuto dire addio a Oggi è un altro giorno , il programma pomeridiano di Rai 1 che è stato chiuso dopo l'insediamento della nuova dirigenza della tv di Stato. Ora quello spazio è ...Dopo tre anni al timone di Oggi è un altro giorno ,ha salutato il pubblico del pomeriggio di Rai 1 lo scorso giugno, lasciando spazio a Caterina Balivo e al suo La Volta Buona . Per la giornalista, dopo la chiusura del talk show , c'è ...sta per tornare: Che sarà è il titolo del nuovo programma in onda su Rai ...... un film di Cristiano, con Vincenzo Salemme, Guglielmo Scilla, Enrica Pintore, Trio Medusa, ... Giallo, Erotico) in onda alle 23.45 su Cielo , un film di Claudio De Molinis, conGrandi, ...

Serena Bortone rompe il silenzio sulla chiusura di Oggi è un altro giorno: le parole della giornalista Fanpage.it

Serena Bortone e il nuovo programma Rai: «Chi ben semina, ben raccoglie» Vanity Fair Italia

Dopo la chiusura di Oggi è un altro Giorno, Serena Bortone ha rotto il silenzio in merito alla questione e ha svelato quale sia la sua opinione in merito alla vicenda.Serena Bortone ha rotto il silenzio sulla chiusura di Oggi è un altro giorno: ha parlato dell'arrivo di Caterina Balivo e del suo nuovo progetto su Rai 3.Serena Bortone è da tantissimi anni un volto noto della televisione italiana: ecco lo scatto di quando era più giovane, che stile! Una rivoluzione completa in Rai con cambiamenti davvero inaspettati.