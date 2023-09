Senza età | dal 21 settembre al cinema il film di Stefano Usardi

(Di giovedì 14 settembre 2023)Età diarriva aldal 21con Draka Distribution. Ilè la storia dell’incontro tra un’anziana signora che stringe una singolare amicizia con un giovane che la chiama nonna e che decide di esaudire il suo più grande desiderio. Anna vuole uscire dalla casa di cura dove è ospite per andare a vedere il mare. Sarà l’inizio di un viaggio on the road e di un’amicizia inaspettata. Anna e Pietro iniziano il loro viaggio dall’Italia alla Spagna, passando per la Francia, fino ad Almería, città che Anna avrebbe da sempre voluto vedere. Tra difficoltà economiche, morti “apparenti”, matrimoni, fughe, ambulanze, rapine, imprevisti e serate avventurose, raggiungono Almeria per vedere la Vergine del mare. Mentre i figli di lei, allarmati per la sua scomparsa, ...

