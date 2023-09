Sei un cretino | Parenzo sbotta con lo spettatore | cosa si visto in diretta

(Di giovedì 14 settembre 2023) A L'aria che tira, il programma di La7, vanno in onda inle immagini della situazione esplosiva dell'hotspot di Lampedusa. I migranti sbarcati negli ultimi giorni dalla Tunisia, circa seimila per una struttura in grado di contenerne al massimo mille, si accalcano per salire dui mezzi destinati al loro trasferimento con la polizia che riesce a fativa a mantenere l'ordine. In quel momento Licia Ronzulli, di Forza Italia, sta spiegano che è davanti agli occhi di tutti che la situazione a Lampedusa è disumana e che quello dell'immigrazione è un problema europeo, quando il conduttore Davidla ferma per commentare il tweet di un tele. "Adesso non cominciamo con le solite storie sui migranti. C'è uno su Twitter che dice: avete fatto vedere uno con la maglietta di Prada, scrive un", è il ...

Del resto per sapere che Pertini era un violento e unnon è necessario ricorrere ai ... "stato molto duro con Moro" disse, ma pubblicò. Del resto Moro non piaceva nemmeno a Bettino Craxi. ..."Dai, ci vediamo domani al bar in piazza, dopo le." "Però non voglio che rinunci ai tuoi ... Non ha certo pensato, come fa ildi LMS , a una frase a effetto per stupirla, o a una strategia ...Da ieri mi sento meno: la Corte dei Conti tedesca - sia pur in un parere non vincolante - ... Abbonati per continuare a leggeregià abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie ...mesi di carcere, pena sospesa. Visto però che il molestato è un uomo, e non una donna, di #... Solo un, ma unovero, avrebbe detto di no.

Noi fortissimi, loro fragili. E non vorrei mai vedere la demolizione del ... IL GIORNO

Il Prologo di «Elon Musk», la biografia di Walter Isaacson Corriere della Sera

A L'aria che tira, il programma di La7, vanno in onda in diretta le immagini della situazione esplosiva dell'hotspot di Lampedusa. I ...La showgirl Alba Parietti insorge sui social. Dopo la denuncia, scoppia la rissa su Instagram: volano stracci in rete.Luciana Littizzetto si confessa. E lo fa in un'intervista a Gente. Dopo l'addio alla Rai e l'approdo a Nove con Fabio Fazio, la comica avrà molto probabilmente un posto anche a Tu si que vales, il pro ...