Secondigliano “Alto Impatto” della Polizia

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 14 settembre 2023) di Stato , arrestato uomo durante un controllo per detenzione di stupefacenti Nella mattina odierna, gli agenti del Commissariato, personaleSquadra Mobile, i carabinieriStazione di San Pietro a Patierno, personaleLocale e personale dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle UOPI(Unità Operative di Primo Intervento), delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere San Pietro a Patierno. Nel corso dell’attività gli agenti hanno tratto in arresto un 20enne napoletano con precedenti diper detenzione illecita di sostanze stupefacenti e per ...