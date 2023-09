(Di giovedì 14 settembre 2023) “Vogliamo varare un piano estate: le scuole dovranno diventare veri centri di aggregazione civica e sociale nella loro autonomia ma dobbiamo metterci dei soldi, soprattutto per i giovani che in estate non hanno punti di riferimento”, ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe. Per realizzare questo progetto, il ministro ha dichiarato di voler destinare “almeno undi(fondo che potrà essere ulteriormente incrementato): da fine ottobre inizieremo a essere operativi”. “Proprio a Roma – ricorda il ministroalla presentazione del Programma Nazionale 2021-2027e Competenze, citando alcuni progetti – con la firma del trattato del 1957 si decise di rafforzare l’unità delle economie dei Paesipei partecipanti. Oggi siamo in un punto di svolta tra ...

Leggi Anche: 'Obbligo di volontariato per gli studenti sospesi' Leggi Anche: 'Nell'area Ocse il 14% dei giovani è senza diploma, in Italia il 22%' 'Vogliamo lottare per ......un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe. La ... comprende la quota per l'assicurazione e la fornitura di una maglietta con il logo dellada ...... presente il ministro, scegliendo ancora una volta di essere vicino alle nostre comunità ... Se venerdì ogni studente troverà laaperte il merito è di tutti loro, di un impegno che è ...Le scuole sono state intese come hub educativi favorendo l'azione per fare si' che i ragazzi vadano a' ha evidenziato. 'Ora tutto questo si intreccia con il nuovo ciclo di ...

Scuola, Valditara: "Un miliardo di euro per istituti sempre aperti" TGCOM

Covid, Valditara: “Così garantiremo la sicurezza in classe”. Dagli studenti positivi a mascherine e tamponi l… La Stampa

"Proprio a Roma con la firma del trattato del 1957 si decise di rafforzare l'unità delle economie dei paesi partecipanti" ...Sulla scuola il governo intende muoversi per andare incontro ai genitori lavoratori che chiedono l'apertura costante degli istituti. "Vogliamo varare un piano estate: le scuole dovranno diventare veri ...Roma, 14 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo ottenuto uno stanziamento di un miliardo in più rispetto al precedente piano. Abbiamo ora a disposizione 3 miliardi e 780 milioni di euro per investimenti in mat ...