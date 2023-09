Scuola | ritorno in classe venerdì 15 settembre per 453mila studenti in Toscana

I giovani hanno bisogno di guide e riferimenti importanti, di unalla contemplazione, alla ... Nel corso dei festeggiamenti agatini ha invitato i devoti a mandare i propri figli a. La ...... ma sempre nel perimetro del libro mirando sia al pubblico generale sia a quello dellae dell'università". A ben guardare, è unal passato: agli incontri memorabili con intellettuali e ...... alle bambine e ai bambini che frequentano le scuole della nostra città, auguro un gioioso... Se c'è un luogo dove si può e si deve realizzare l'eguaglianza è la'. Così il sindaco di ...A Castel Bolognese - che a dispetto del nome è in provincia di Ravenna - i bambini delladell'infanzia hanno trovato ospitalità nella vicina primaria. Una parte dei bimbi di Sant'Agata sul ...

Lamezia, primo giorno di scuola: ritorno in classe per quasi 12mila studenti in città Il Lametino

Scuola, ritorno in classe per 7 milioni di studenti Donna Moderna

le amiche insomma… sono davvero tanti i motivi che vale la pena ricordare per tornare con il sorriso sui banchi di scuola. E allora a nome di tutta la Città Metropolitana a tutti i ragazzi e le ...Accoglienza speciale per gli alunni delle prime. A Sestri l’augurio del sindaco. A Cicagna taglio del nastro per il nuovo asilo. A Recco il balletto che ...L’alluvione in Emilia-Romagna non ha fermato nessuno dei 536.269 studenti delle 25mila classi. Un’estate di lavoro e di determinazione per recuperare aule e gli strumenti delle sezioni musicali ...