Scuola | la segretaria che ha fatto 865 chilometri ogni settimana per andare a lavorare

(Di giovedì 14 settembre 2023) All’inizio del 2023 era finito sui giornali il caso di Giuseppina Giuliano. Che sosteneva di faregiorno la pendolare da Napoli a Milano per il suo lavoro di bidella. La storia aveva suscitato alcuni dubbi. Ma oggi il Corriere della Sera racconta invece quella di Stefania Moscariello. 52 anni, residente a Salerno, haper cinque anni la pendolareper raggiungere Cuneo. La vicenda comincia così: «Per fare punteggio e scalare le graduatorie, ho cominciato anelle scuole paritarie vicino Pagani. Ma con una paga davvero misera. In pratica, solo in prospettiva di entrare nellapubblica e, una volta lì, cercare di stabilizzarmi. E così è stato: la prima chiamata mi è arrivata nel 2018 da Mondovì». L’incarico e i viaggi Era un incarico di 30 ...

Ad attendere l'ultima corriera che mi portasse nel paesino dove c'era la mia. Ogni volta un travaglio. Tanto che, quando arrivavo in ufficio, i colleghi e i professori mi facevano delle vere e ...Ivana Barbacci,generale Cisl, nel corso di un intervento riportato da Ansa, ribadisce quanto da altri ambiti viene detto e cioè che il costituendo Liceo del Made in Italy, promesso dalla destra, ...Una vita da precaria nel mondo dellaprima di ottenere, a quasi 52 anni, un contratto a tempo pieno e indeterminato comeamministrativa. Ma a Savigliano, a 900 chilometri di distanza dal suo paese di residenza, Pagani, ...Lo dice Ivana Barbacci ,generale CISL. ' Perplessità che abbiamo avuto modo di esprimere direttamente alla relatrice del provvedimento, la sen. Bucalo, in un dibattito organizzato ...

Scuola, la segretaria che ha fatto 865 chilometri ogni settimana per ... Open

Liceo del Made in Italy, Barbacci (CISL Scuola): “Non si attivi a scapito di altri indirizzi” Orizzonte Scuola

Un fenomeno particolarmente evidente in provincia di Bari dove su 1.500 docenti di sostegno inseriti nella graduatoria per gli istituti superiori, 200 risultano specializzati all’estero. La testimonia ...Tommasoni (Uil Scuola): "Persone in cima alla lista rimaste fuori". Intanto Errani (Cgil) denuncia la mancanza di docenti di sostegno:. "Specializzazione nelle università a numero chiuso, così c’è pen ...In attesa della trasformazione in Cas dell’ex scuola di Montalbuccio, integrato e allungato fino al 30 settembre l’incarico alla cooperativa Pangea.