Scoppia caldaia in scuola primaria a Milano | 265 evacuati tra alunni | docenti e personale

(Di giovedì 14 settembre 2023) Scoppio di unanelladi via degli Anemoni a, dove i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 9.30. Nessun ferito in seguito all’esplosione, ma circa 240 bambini, oltre a 25 persone trascolastico, sono stati fatti evacuare. Gli operatori del distaccamento di via Sardegna ha subito provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’edificio. Gli studenti non hanno fatto più rientro in classe per via degli ulteriori controlli ancora in atto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

È stata evacuata a seguito di un incendio la scuola primaria di via degli Anemoni, a Milano. Le fiamme sono divampate verso le 9.30, dopo che è scoppiata una delle tre caldaie presenti nell'istituto.

È stata evacuata a seguito di un incendio la scuola primaria di via degli Anemoni, a Milano. Le fiamme sono divampate verso le 9.30, dopo che è scoppiata una delle tre caldaie presenti nell'istituto.Paura all'istituto primario in zona Primaticcio per un forte botto alle 9.30 di giovedì mattina. Nessun ferito. I vigili del fuoco hanno subito spento le fiamme, controlli in corso ...