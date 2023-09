Scooter contro auto | morto 86enne

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Un uomo di 86 anni è rimasto vittima oggi 14 settembre, di un incidente stradale avvenuto a Lama. Losul quale l’anziano viaggiava, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattatoun’in zona circonvallazione dei fiori. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, ma l’uomo, le cui condizioni erano già apparse gravissime, èpoco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.

Un uomo, poco dopo le 17, esce da un bar e mentre risale in macchina gli si avvicina unoda cui partono alcuni colpi di pistola. Un testimone racconta: " Ho visto un uomo spararequell'...Spariun'auto a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. La sparatoria era indirizzata verso un ... quando una persona a bordo di unoli ha affiancati ed ha aperto il fuoco. E' accaduto ...Cade dalloe muore in pochi secondi. Una ragazza di 15 anni è morta nella serata di ieri in un ... La moto è finitaun'auto sequestrata, guidata da un 39enne con patente revocata. La ...Già con precedenti per reatiil patrimonio e destinatario di un obbligo di soggiorno nel ... A testimoniare quanto accaduto un video girato dal passeggero di unoche ha trovato ampia ...

Incidente mortale a Vicenza, scooter contro auto: cade e viene travolto Corriere

Incidente mortale, scooter contro auto: muore un uomo di 86 anni quotidianodipuglia.it

Un uomo di 86 anni è morto in uno schianto contro un'auto: l'uomo viaggiava su uno scooter e l'impatto si è verificato nel primo pomeriggio. L'impatto fatale Sul posto sono immediatamente arrivati i ...Un incidente mortale si è verificato a Taranto, precisamente nella borgata di Lama in zona circonvallazione dei fiori. Un uomo di 86 anni è morto in uno schianto contro ...TARANTO - Un uomo di 86 anni di Taranto è morto nel tardo pomeriggio, dopo un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 13, tra Talsano e Lama (frazione di Taranto). L'anziano era a bordo di uno ...