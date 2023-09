Sciopero docenti e ATA il 25 settembre | nota Ministero

Frutto di infiniti confronti e discussioni tra le autrici " oltre ad Angela Davis le... era in atto unodel popolo turco contro il modello di prigione entrato in vigore a replica di ......studentesco internazionale, perchè sui nostri corpi decidiamo noi!' , ha detto Lux ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #... presenza quotidiana a scuola, telefonate frequenti anche nei fine settimana: sono queste le azioni messe in atto dalle famiglie contro cui protestano a gran voce icoreani in. Altro ...L'emergenza abitativa non riguarda solo gli studenti universitari, ma coinvolge anche i, ... in arrivo i vigilantes sugli autobus ma i sindacati confermano lodi stasera Posted on 9 ...

Scuole infanzia comunali, maestre "in appalto" sciopero e presidio thedotcultura.it

Francia vieta abaya a scuola, docenti in protesta: “Polemica fatta nascere ad arte per nascondere altri problemi più gravi” Tecnica della Scuola

Il sindacato CSLE, comparto Scuola, ha indetto per il prossimo 25 settembre una giornata di sciopero nazionale che riguarderà tutto il personale docente e ATA a tempo determinato ed indeterminato.Ne abbiamo parlato in questi giorni, la decisione del governo francese di vietare alle studentesse e a gli studenti islamici di indossare l’abaya e il qamis ha scatenato polemiche che non accennano a ...Lo sciopero, proclamato da Filt Cgil Fit, Cisl Uil Trasporti e Ugl Fast Orsa si terrà la seconda metà del turno di lavoro (4 ore) tra le ore 00.01 e le 23.59 del 7 settembre ...