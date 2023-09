Scialpi | “Mio marito non mi sopportava più | ora vorrei un fidanzato diverso ogni giorno”

: 'Io, operato al cuore d'urgenza. Mamarito Roberto Blasi non può assistermi, per l'ospedale è un estraneo' - guarda GLI ANNI DIFFICILI -non nasconde i suoi momenti più difficili:...entra nel discorso parlando di quando sul palco di Sanremo 86 gli si sganciò la cotta di ... Nel 2015 ho partecipato a Pechino Express con Roberto Blasi, alloramarito. Quando vincevamo una ...Sanremo ieri e oggiricorda con Giovanna Cavalli anche la partecipazione a Sanremo 1986 con ... Nel 2015 ho partecipato a Pechino Express con Roberto Blasi, alloramarito. Quando vincevamo ...Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per il 'Corriere della Sera'o Shalpy shalpy 'Lo sanno pure i pinguini: all'estero diventava Schialpi, perciò ho scelto Shalpy, chiamatemi come vi pare'.

Tra una frecciatina ai cantanti moderni, qualche parola sula fine del suo matrimonio e sui suoi amici nel mercato musicale, Scialpi si prepara a tornare in TV ...