(Di giovedì 14 settembre 2023)chiede se c'è una regia dietro gli sbarchi? "di, evocano un complotto internazionale per nascondere le proprie responsabilità". Lo ha detto la segretaria del Pd, ...

Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, a margine di un evento al Nazareno. "Sta cercando chi è responsabile del fatto che manca una riforma di Dublino che garantisca che tutti i Paesi ...... dei fenomeni di violenza, anche di violenza di genere, soprattutto tra le nuove generazioni, lavorando sul versante della repressione e basta", ledella segretaria del Pd, Elly, nel ...scomposte e dannose, come quelle di Salvini. Il caso di Ita è emblematico: accusano la ... Come ha detto Elly, basta chiedere agli italiani se dopo un anno di governo stanno meglio. La ...Leggi anche Minoranze del Pd sul piede di guerra dopo lediLa segretaria dem dopo il passaggio ad Azione di 31 esponenti liguri del partito: 'Resistenze al cambiamento, forse la linea ...

Schlein, parole Salvini Su migranti sono campioni scaricabarile Agenzia ANSA

Elly Schlein: Parole di Meloni su Giambruno sono gravi e pericolose ... Fanpage.it

Salvini chiede se c'è una regia dietro gli sbarchi "Sono campioni di scaricabarile, evocano un complotto internazionale per nascondere le proprie responsabilità". Lo ha detto la segretaria del Pd, El ...(Agenzia Vista) "Non si può pensare di rispondere al tema della dispersione scolastica, del disagio giovanile, dei fenomeni di violenza, anche ...Benifei sul caso Gentiloni: "Purtroppo Meloni si esprime con affermazioni non degne di una premier. Ha paura di perdere consensi".